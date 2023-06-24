رغم الرباط الصليبي .. موقف غريب من أحمد حجازي قبل مونديال الأندية!

تعرف على موقف حجازي من الاستمرار مع نادي الاتحاد

يعاني المدافع المصري أحمد حجازي قائد فريق نادي الاتحاد، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهو الأمر الذي أحزن جماهير فريقه، خاصة بعد التتويج بدوري روشن السعودي 2022-2023، والتأهل إلى كأس العالم للأندية 2023.

وأجرى حجازي عملية جراحية في الركبة، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر قادمة، الأمر الذي يعني أنه قد لا يستطيع المشاركة في كأس العالم للأندية الذي سيقام في المملكة ديسمبر القادم.

وأشارت قنوات "الكاس" عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن أحمد حجازي أخبر إدارة ناديه بأنه سيكون جاهزًا من الناحيتين البدنية والفنية، من أجل اللحاق بكأس العالم للأندية.

وبذلك يفاجئ حجازي نادي الاتحاد وجماهيره، بشأن مستقبله مع الفريق، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الرغبة داخل النادي هي التعاقد مع مدافع بدلًا من قائد الفريق المصاب.

ومن المقرر أن تستقر إدارة الاتحاد خلال الفترة القادمة على مستقبل حجازي، سواء بالاستمرار أو الوصول معه إلى صيغة لإنهاء العقد ومن ثم التعاقد مع مدافع آخر.