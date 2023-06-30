رغم الخلاف المستمر طوال الموسم.. مفاجأة سارة لبرشلونة من الاتحاد الأوروبي

مفاجأة سارة لبرشلونة من الاتحاد الأوروبي

يقترب نادي برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، رغم الشائعات عن معاقبته وحظره من المنافسات الأوروبية.

وذلك بعد قضية البلوجرانا، مع نائب ؤئيس لجنة التحكيم السابق، نيجريرا، واتهام النادي بالتلاعب بنتائج المباريات.

فوفقًا للبرنامج الإسباني "El chiringuito"، أعلن الاتحاد الأوروبي، أن النادي الكتالوني، سيأخذ مكانه بالمسابقة الأوروبية، الموسم المقبل، لحين انتهاء التحقيق في قضية اللعب المالي النظيف.

وعليه تم إخطار نادي برشلونة للاستعداد للمنافسة، بموسم 2023-2024، بعد تحقيقه لقب الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن، نجح البلوجرانا في التغلب على منافسه ريال مدريد وتحقيق لقب الدوري، لأول مرة منذ أربع سنوات، بجانب كأس السوبر الإسباني.