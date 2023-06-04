رغم الخلافات الأخيرة .. ناصر الخليفي يودع ليونيل ميسي بصورة مبتكرة!

هاجر الحجار
Lionel Messi Nasser Al-Khelaifi PSG shirt 2021-22Getty
ليونيل ميسيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

ناصر الخليفي يودع ميسي بطريقة مميزة!

ودع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطريقة خاصة، بعد إعلان رحيله.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، رحيل ليونيل ميسي عن ملعب الأمراء، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ظهر ناصر الخليفي بغرفة ملابس الفريق، وهو يودع النجم الأرجنتيني، حيث عانق ميسي، واجتمعا بصورة أخيرة.

ثم قام رئيس النادي، بمنح البرغوث تمثالًا يحمل اسم ميسي، ورقم 30، الذي استخدمه بقميص باريس سان جيرمان.

وقال الخليفي:" أريد أن أشكر ميسي على وقته في باريس. لقد كان من دواعي سروري رؤية الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية في فريقنا، وبملعب الأمراء".

الجدير بالذكر أن، ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2021، حقق مع الفريق لقبي الدوري الفرنسي، ولقب كأس السوبر.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

811966 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
811966 الأصوات

اختيارات المحررين