رغم الخلافات الأخيرة .. ناصر الخليفي يودع ليونيل ميسي بصورة مبتكرة!

ناصر الخليفي يودع ميسي بطريقة مميزة!

ودع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطريقة خاصة، بعد إعلان رحيله.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، رحيل ليونيل ميسي عن ملعب الأمراء، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ظهر ناصر الخليفي بغرفة ملابس الفريق، وهو يودع النجم الأرجنتيني، حيث عانق ميسي، واجتمعا بصورة أخيرة.

ثم قام رئيس النادي، بمنح البرغوث تمثالًا يحمل اسم ميسي، ورقم 30، الذي استخدمه بقميص باريس سان جيرمان.

وقال الخليفي:" أريد أن أشكر ميسي على وقته في باريس. لقد كان من دواعي سروري رؤية الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية في فريقنا، وبملعب الأمراء".

الجدير بالذكر أن، ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2021، حقق مع الفريق لقبي الدوري الفرنسي، ولقب كأس السوبر.