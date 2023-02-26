رغم الخسارة أمامهم .. قادش يدافع عن برشلونة ويسخر من أليخاندرو جارناتشو!

برشلونة لم يرد لكن خصمه فعل!

قام نادي قادش بالسخرية من اللاعب الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد بعد ساعات من مباراته الأخيرة أمام برشلونة في الدوري الأوروبي.

جاء هذا في مقطع فيديو قام النادي بنشره على حسابه على موقع "تيك توك"، حيث ظهر فيه اللاعب الأرجنتيني في مباراة أمام قادش كانت قد أقيمت في ديسمبر الماضي بشكل ودي.

وأظهر المقطع جارناتشو وهو يخسر الكرة عدة مرات ويقع على الأرض، في المباراة التي انتهت في الأخير لصالح الفريق الإسباني بأربعة أهداف لهدفين.

وكان جارناتشو قد خرج بشكل علني للسخرية من برشلونة واللاعب الإسباني بيدري جونزاليس عقب مواجهة الفريقين في الدوري الأوروبي والتي فاز بها مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد صعد للدور التالي في الدوري الأوروبي عقب الفوز بهدفين لهدف على برشلونة في ملعب أولد ترافورد، وقبلها بأيام كان برشلونة قد فاز على قادش بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.