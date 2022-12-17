ثغرة تجعل إنجلترا مرشحة للفوز بمونديال قطر!

اكتشف أحد مشجعين منتخب إنجلترا ثغرة كبيرة، قد تجعل الأسود الثلاثة مرشحين للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب الإنجليزي قد ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-1.

ومع ذلك تم العثور على ثغرة من قبل مستخدم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تجعل منتخب إنجلترا بطلًا لكأس العالم الجاري.

وغرد آدم ديفلين قائلًا: "يا رفاق لم ينته الأمر بعد إذا تم طرد 4 لاعبين من منتخبي كرواتيا والمغرب اليوم فلن تستكمل المباراة وسيكون نتيجة اللقاء غير محتسبة وباطلة.

وأضاف: "تابعوا معي هنا، إذا حدث نفس الشيء في النهائي فإن الكأس يذهب إلى ربع النهائي مع أفضل سجل تأديبي!".

وكان المعجبون سريعون في الرد على هذه التغريدة حيث قال أحدهم: "لذا فأنت تخبرني أن هناك فرصة".

وغرد آخر: "إنه عائد إلى المنزل"، وأضاف معجب ثالث: "كنت أعرف أن لدى جاريث خطة رئيسية سلبية في مكان ما لأنها بالتأكيد لم تكن ضمن اختيارات فريقه".

ويستعد المنتخب الفرنسي حامل لقب البطولة لمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين غدًا الأحد، في ختام مونديال قطر، لمعرفة حامل لقب النسخة 22 من بطولة كأس العالم.