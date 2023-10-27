رغم التقارير الأخيرة .. قرار صادم من الاتفاق وجيرارد بخصوص لينجارد!

تعرف على قرار الاتفاق وجيرارد بشأن لينجارد

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اتخذت إدارة نادي الاتفاق ومدرب الفريق ستيفن جيرارد، قرارًا صادمًا تجاه الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد السابق، وذلك في ظل الفترة التي قضاها مع الفريق.

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وكان لينجارد قد انضم إلى الاتفاق لفترة مؤقتة من أجل التعايش مع الفريق، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، في ظل عدم ارتباطه مع أي فريق.

ونشر حساب الاتفاق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بيانًا، يوجه فيه الشكر إلى لينجارد على الفترة التي قضاها في تدريبات الفريق.

وأشار الاتفاق في بيانه إلى أن فترة تواجد لينجارد في تدريباته انتهت السبت الماضي، لتقدم إدارة النادي شكرها على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق المرحلة المقبلة.

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وكانت بعض التقارير قد أكدت خلال الفترة الماضية، على أن الاتفاق اقترب من التعاقد مع لينجارد من أجل تدعيم صفوفه.

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