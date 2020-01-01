رغم التعادل مع روما.. رونالدو: الجميع في يوفنتوس سعيد مع بيرلو

ليست نقطة سيئة..

أبدى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، رضاه عن ما يقدمه فريقه حاليًا تحت قيادة أندريا بيرلو، مؤكدًا على أنه يرى مستقبل البيانكونيري مشرقًا إن استمر على نفس المنوال.

تصريحات الدون أتت رغم التعادل المرير لليوفي مع روما بهدفين لكل فريق، ليخسر بيرلو أول نقطتين له في الكالتشيو بعد أن فاز في الجولة الأولى على سامبدوريا بثلاثية نظيفة.

رونالدو أحرز هدفي يوفي في روما وكان سببًا في خروج السيدة العجوز بنقطة ثمينة في ظل ظروف المباراة المتمثلة في طرد أدريان رابيوت في منتصف الشوط الثاني.

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وتحدث الدولي البرتغالي بعد المباراة للصحافة وقال "أعتقد أنها نقطة مكتسبة، لقد أصبح الموقف معقدًا في المباراة، ولكننا تمكنا من العودة فيه حتى بعد البطاقة الحمراء".

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كما أضاف "بحلول نهاية الموسم، قد تكون هذه النقطة هامة للغاية بالنسبة لنا".

واستطرد "نحن في بداية الموسم، هناك مدرب جديد وأفكار جديدة، لكني أرى الفريق يعمل بشكلٍ جيد وفي حالة حماسة، وأرى كذلك مستقبلًا مشرقًا لنا".

وأتم "ما نراه هو أن الفريق سعيد بالعمل، هذا يتضح في أننا نعمل أخيرًا والابتسامة على وجوهنا".

يذكر أن يوفنتوس سيستضيف نابولي في أليانز ستاديوم بالجولة القادمة من الكالتشيو، في اختبار صعب لكتيبة بيرلو لا سيما وأن نابولي يعتلي صدارة جنة كرة القدم بانتصارين آخرهم سداسية في شباك جنوى اليوم الأحد.