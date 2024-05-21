بعد التحسن الملحوظ .. تشيلسي يصعق بوتشيتينو بقرار رسمي!

تحديد المرشحين لخلافته

رفض تود بولي مالك تشيلسي، قطع عادات النادي اللندني في إقالة المدربين، بعدما قرر الإطاحة بالأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من قيادة الفريق.

بوتشيتينو تم تعيينه كمدرب للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الفريق عانى من موسم محبط معه دون الحصول على أي بطولات، قبل أن تتحسن الأمور بشكل نسبي في الأسابيع الأخيرة.

وبما أن هذا التحسن لم يكن مقنعًا لدى البعض، وعلى رأسهم إدارة تشيلسي، تم الإعلان اليوم، الثلاثاء، عن رحيل بوتشيتينو من منصبه بشكل رسمي.

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وقالت إدارة النادي في بيانها:"بالنيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نعرب عن امتناننا لماوريسيو على خدمته هذا الموسم، سيكون موضع ترحيب مرة أخرى في ستامفورد بريدج في أي وقت، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية".

وأما المدرب الأرجنتيني فقد قال:"شكرًا لمجموعة مالكي تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لي بأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي، الفريق الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدمًا في الدوري الإنجليزي وأوروبا خلال السنوات القادمة".

وينضم بذلك بوتشيتينو الذي أنهى الموسم مع تشيلسي بالمركز السادس بالدوري الإنجليزي، إلى قائمة طويلة من المدربين المٌقالين من تدريب البلوز الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم جوزيه مورينيو، توماس توخيل، أنطونيو كونتي، ماوريتسيو ساري، فرانك لامبارد وجراهام بوتر.

جدير بالذكر أن تشيلسي ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع أي من كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون، روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة وروبرتو دي زيربي الراحل مؤخرًا عن برايتون، من أجل خلافة بوتشيتينو على الدكة الموسم المقبل.