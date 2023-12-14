رغم التأهل الثمين .. غضب وانزعاج من مبابي بسبب تصرفات إنريكي!

تأهل غير مقنع للنجم الفرنسي

الجميع يشعر بالسعادة في باريس سان جيرمان بعد التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا كيليان مبابي!

باريس تعادل أمس، الأربعاء، بنتيجة 1/1 خارج أرضه أمام بوروسيا دورتموند بالجولة السادسة لدور المجموعات، ليتأهل لمراحل خروج المغلوب على حساب ميلان صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

إذاعة راديو "مونت كارلو" أكدت أن تفادي الفشل الرياضي والمالي بالخروج من دوري الأبطال لم يكن كافيًا بالنسبة لمبابي، لأن المهاجم الفرنسي يؤمن أن فريقه أهدر فرصة الصعود كمتصدر لمجموعته بعدم الفوز على دورتموند.

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وأشارت إلى أن اللاعب يشعر بالغضب من إهدار فرصة الفوز على الفريق الألماني، ولم يكن سعيدًا بقيام لويس إنريكي مدرب الفريق بمطالبة اللاعبين بالهدوء وعدم المخاطرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء للحفاظ على التعادل.

وأعطى مبابي انطباعًا بعدم الاقتناع بمطالب مدربه في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث شوهد وهو يظهر إيماءات الانزعاج في الوقت بدل الضائع وعند صافرة النهاية، لأنه أراد أن يضغط زملاؤه لانتزاع الفوز والمركز الأول.

يذكر أن باريس سيتعرف على خصمه في دور الـ16 يوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري خلال قرعة المرحلة المقبلة للبطولة، والخصوم المحتملين له هم آرسنال، ريال مدريد، ريال سوسييداد، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي أو برشلونة.