رغم الإيقاف عشرة أشهر .. تونالي يمكنه اللعب مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي!

تأكيدات من إيدي هاو أن اللاعب سيكون متاحًا

رغم العقوبة الموقعة على ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، إلا أنه يستطيع خوض مباراة فريقه القادمة بالدوري الإنجليزي.

لاعب الوسط الإيطالي سيتم إيقافه عن ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر، بسبب خرقه لوائح الرهان في إيطاليا، ومع ذلك يمكنه اللعب مع نيوكاسل ضد وولفرهامبتون.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه رغم توقيع العقوبة على اللاعب وانتهاء موسمه مع نيوكاسل وغيابه عن يورو 2024 مع منتخب بلاده، إلا أنه سيلعب ضد الوولفز بسبب عدم التصديق بشكل رسمي على الإيقاف حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهذا ما أكده إيدي هاو مدرب الماكبايز في تصريحات صحفية قال خلالها:"لم نحصل على أي تأكيد رسمي حتى الآن ولم نتلق أي شيء من السلطات الإيطالية، لذلك هناك فرصة كبيرة أن يتواجد معنا".

وأضاف:"لقد رأيتم مستواه في مباراة دورتموند، لقد قام بعمل جيد للغاية وكان ذكيًا وتعامل مع الأمر بالطريقة الصحيحة".

يذكر أن تونالي انضم لنيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 55 مليون جنيه استرليني وشارك في 12 مباراة مع الفريق هذا الموسم، ومن المقرر غيابه حتى أغسطس 2024.