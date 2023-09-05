رغم الإنجاز التاريخي.. الاتحاد الإسباني يقيل مدرب سيدات إسبانيا

بعد 16 يومًا فقط من الإنجاز التاريخي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة خورخي فيلدا من منصبه كمدرب لمنتخب إسبانيا للسيدات على خلفية أحداث نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

فيلدا قاد منتخب إسبانيا للسيدات إلى إنجاز تاريخي بتحقيق لقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنجلترا.

لكن بعد 16 يومًا فقط حدث عكس المتوقع بسبب أحداث ذلك اليوم والتصرفات غير اللائقة من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني الذي أجرى مؤتمرًا لاحقًا وكان فيلدا أبرز الداعمين له.

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ويعيش لويس روبياليس تحت ضغط هائل من أجل تقديم استقالته من منصبه، منذ تقبيل جينيفر هيرموسو الهدافة التاريخية للمنتخب أثناء استلام ميداليات الفوز بالمونديال.

وكان المنتخب الإسباني للرجال أبدى دعمه أمس الإثنين لنظيره النسائي في بيان رسمي من القادة أدان فيه أفعال روبياليس في تلك الليلة موضحين أن ما حدث "لا يعبر عن قيم الكرة الإسبانية".