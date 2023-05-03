رغم الأزمة الاقتصادية .. تفاصيل عرض برشلونة لعودة ليونيل ميسي!

هل يقبل ميسي عرض برشلونة الجديد؟

يحاول نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، التفاوض من أجل الحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرة أخرى، دون اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وغادر ميسي برشلونة، في صيف 2021، إلى نادي باريس سان جيرمان، بعقد لمدة عامين.

ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن قرار ميسي بعدم الاستمرار في باريس سان جيرمان، أصبح الآن نهائيًا، في حين يتقدم برشلونة بعقد للاعب الأرجنتين.

كما أوضحت الصحيفة أن، يمكن لبرشلونة التعاقد مع ميسي، بربع الراتب الأخير الذي حصل عليه عام 2020-21، والذي بلغ نحو 100 مليون يورو.

مما يعني أن النادي الكتالوني، سيقدم عرضًا، لموسم 2023-24، يقدر بحوالي 25 مليون يورو.

ليصل بذلك صافي راتب ميسي إلى حوالي 13 مليون يورو، وهو ما يتقاضاه، مهاجم برشلونة الحالي، روبرت ليفاندوفيسكي.

الجدير بالذكر أن، على النادي تخفيض الرواتب مرة أخرى، قبل تقديم ذلك العرض، حتى لا يخترق قواعد رابطة أندية الدوري الإسباني.