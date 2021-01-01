رغم الانتقادات اللاذعة.. الأرقام تنصف رونالدو أمام ساسوولو

ستجد نفسك في حيرة..

تعرض كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، إلى انتقادات لاذعة من جماهير البيانكونيري على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأداء المتواضع الذي ظهر به في مباراة ساسوولو الأخيرة.

وكان يوفنتوس قد حقق انتصارًا صعبًا بثلاثية لهدف على ساسوولو رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 33 وقلّص الفارق بينه وبين المتصدر ميلان إلى 7 نقاط فقط.

رونالدو لم يظهر بالأداء المعتاد منه طوال المباراة، لكنه في الدقيقة الأخيرة تمكن من إحراز الهدف الثالث، إلا أن ذلك لم يمنع الجماهير من انتقاده، فما رأي الأرقام في ذلك؟

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الأرقام تقول أن الدون البرتغالي لم يسدد طيلة التسعين دقيقة سوى خمس تسديدات، 3 منهم كانوا على المرمى و2 خارجها، مع تسديدة واحدة تم إعاقتها وهي في الطريق للمرمى من مدافعين ساسوولو.

حاول رونالدو المرواغة في سبع لقطات، أربع منها نجح فيها، كما تظهر الإحصائيات أنه أضاع هدفين محققين من الفرص التي أتيحت له أمام المرمى.

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من 8 التحامات أرضية، تفوق صاحب الـ35 عامًا في 4، فيما كانت له الغلبة في الالتحامات الهوائية بكسب الكرة في الالتحامين اللذان تعرض لهما خلال التسعين دقيقة.

أخيرًا، لمس رونالدو الكرة في 62 مرة على مدار المباراة، وكانت دقة تمريراته 83%.

هذه الأرقام ترد بقوة على مزاعم أن رونالدو لم يقدم مباراة جيدة، فيظهر رونالدو ناجحًا وفعالًا على المرمى من جهة، ومن جهة أخرى تفوق على الخصوم على مختلف الأصعدة.

الجدير بالذكر أن الهدف الذي سجله البرتغالي جعله يواصل تزعمه لجدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 15 هدفًا وبفارق 3 أهداف عن أقرب الملاحقين، إنتر.