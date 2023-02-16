رغم الاعتراف الصادم من دفاع داني ألفيش .. البرازيلي يقترب من توديع السجن!

فريق الدفاع عن داني ألفيش كشف عن تفاصيل صادمة جديدة في القضية..

عقدت صباح الخميس 16 فبراير 2023 جلسة استماع في محكمة مدينة برشلونة، لمناقشة الإفراج عن البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق، والتي شهدت مفاجأة مدوية من محاميه.

ألفيش رهن الحبس الاحتياطي منذ يوم 20 يناير الماضي، لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في ملهى ليلي بمدينة برشلونة أواخر العام الماضي.

محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية كشفت أن محامي ألفيش أكد حدوث ممارسة جنسية بين اللاعب والمدعية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأمر كان برضاها الكامل، لأنه بخلاف ذلك فإنه كانت ستتعرض لإصابات في منطقة الأعضاء التناسلية.

كما قدم محامي ألفيش تقريرين من شركتين افتتحهما البرازيلي في برشلونة، مما يثبت أنه بالفعل يعيش بشكل شبه كامل في إسبانيا، وهو ما ينفي وجود خطر من هروبه.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الدفاع أن رواية المدعية تثير الكثير من الشكوك، مضيفًا أن الصور التي التقطتها الكاميرات الأمنية لا يمكن أن تُثبت الاتهام.

الإذاعة الإسبانية أكدت على رضا دفاع ألفيش عن التفاصيل الأخيرة، وأنه إذا تصرفت المحكمة بالسرعة اللازمة، فإنها ستتخذ قرارًا لصالح حرية البرازيلي، لأن ذلك حق أساسي له، حيث من المحتمل أن نعرف في وقت لاحق من اليوم قرار المحكمة.