رغم الاتهامات بالإرهاب .. ريال مدريد يستخدم قناته للضغط على الحكام أمام جيرونا!

عرض مكثف لبعض الأخطاء المزعومة

قرر نادي ريال مدريد الإسباني خوض جولة جديدة ضد الحكام، بعدما قرر استعراض أخطاء حكمي الفار قبل المواجهة المقبلة أمام جيرونا بالدوري.

التلفزيون الرسمي لريال قام ببث مقاطع فيديو ينتقد من خلاله الأخطاء المزعومة للحكام المسؤولين عن إدارة المباراة المقبلة للفريق الأبيض، في وسيلة جديدة وغريبة من نوعها في الضغط.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن قناة " Real Madrid TV" بثت بعض الأخطاء للثنائي بوليدو سانتانا وخايمي لاتري المسؤولان عن تقنية الفيديو بلقاء جيرونا الذي يُقام غدًا، السبت في مونتيليفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسلطت القناة الضوء على أداء بوليدو سانتانا في مواجهة ريال مدريد وريال سوسييداد الموسم الماضي في الجولة 33 من الدوري الإسباني التي خسرها الملكي بثنائية نظيفة، وزعمت أن الحكم تغاضى عن منح ميكيل ميرينو لاعب سوسييداد أي بطاقة صفراء رغم تدخلاته العنيفة.

وعلى الجانب الآخر استنكرت القناة طرد داني كارباخال بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وهي اللقطة التي صاحبها حالة شديدة من الجدل بسبب تردد سانتانا في طرد مدافع ريال مدريد قبل استقراره على اتخاذ هذا القرار بعدما وضع يده على سماعة أذنه، رغم أن تقنية الفيديو لا يمكن الاعتماد عليها في الإنذارات.

وعرضت كذلك قناة ريال لقطات أخرى لخايمي لاتري مثل التدخل العنيف لبابو جوميز على فيديريكو فالفيردي، والتي حصل فيها الأرجنتيني على بطاقة صفراء فقط بدلًا من الحمراء.

يذكر أن أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، خرج مؤخرًا لاتهام ريال بمحاولة إرهاب الحكام بعد اعتراض الميرينجي العنيف بعد خسارة الديربي الأخير بنتيجة 3/1.