صورة جوندوان تثير الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي!

أثار نادي مانشستر سيتي، بعض الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب لاعبه السابق إلكاي جوندوان، الذي انتقل مؤخرًا إلى برشلونة.

وانضم جوندوان إلى برشلونة، قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد يمتد لموسمين مع خيار تجديد عام آخر.

فنشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عبر تويتر صورة اللاعب جوندوان، وكتب: "يا له من قميص!"

كما نشر الحساب الإسباني أيضًا للنادي، صورة للاعب خط الوسط الألماني، وهو يرتدي الزي الجديد للموسم المقبل ويشير إلى الدرع، مما أثار ضجة على موقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن، حقق جوندوان الثلاثية مع مانشستر سيتي، بعدما ظهر بشكل مثالي طوال الموسم.