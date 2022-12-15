رغم اقتراب رحيله عن النصر .. عسيري يستعد بقوة للعودة إلى الملاعب

هل يتمكن عسيري من إقناع جارسيا بالاستمرار مع النصر؟

على الرغم من أن أيام عبد الفتاح عسيري جناح فريق نادي النصر أصبحت معدودة داخل قلعة العالمي، إلا أنه مازال يستعد من أجل العودة بقوة إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقرر المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، استبعاد عبد الفتاح عسيري من حساباته نهائيًا، بسبب عدم رضاه عن التزام عسيري ببرنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عسيري يخضع حاليًا لبرنامج بدني خاص، من أجل تقوية الجوانب اللياقية والعضلية في مركز موف الطبي، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

ويبدو أن عسيري يحاول إعداد نفسه بدنيًا بشكل جيد خلال الفترة الحالية، من أجل إقناع جارسيا بأنه يستحق الاستمرار مع الفريق وعدم رحيله.

وانتشرت خلال الفترة الماضية بعض الأخبار التي تؤكد على أن عسيري طلب الرحيل عن النصر، سواء بالانتقال النهائي أو الإعارة، وسط اهتمام من ناديه السابق الأهلي، للحصول على خدماته.