رغم اعتياده انتقاد ميسي .. نجم هولندا مصدوم من ظلم تحكيم إسبانيا لبرشلونة!

هل استحق برشلونة ركلة جزاء امام أتلتيكو مدريد؟

انتقد ماركو فان باستن، أسطورة الكرة الهولندية، قرار التحكيم في مباراة برشلونة، وأتلتيكو مدريد الأخيرة، في الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة، على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك.

وشهد اللقاء جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، بعد تدخل هيرموسو على جواو فيليكس، ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب، ولم يطلب حكام الفيديو استدعاء الحكم الأساسي.

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وانتقد النجم الهولندي ماركو فان باستن، قرار التحكيم وقال عبر تصريحات تلفزيونية: "لا أفهم كيف حدث هذا، لو كانت تلك اللقطة حدثت في وسط الملعب لحصل هيرموسو على بطاقة صفراء، أو حتى حمراء".

ويعاني برشلونة، بشكل كبير من التحكيم هذا الموسم، وسط اعتراضات من إدارة ولاعبي الفريق الكتالوني، ولعل أبرز وآخر تلك الاعتراضات، في مباراة برشلونة وغرناطة عندما رفض الحكم احتساب هدفًا في الوقت القاتل لوجود تسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع نقاط، عن ريال مدريد وجيرونا، أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب.