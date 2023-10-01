رغم اعتذار لجنة الحكام رسميًا .. ليفربول مهدد بعقوبة مغلظة من الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة توتنهام

تتواصل توابع مباراة توتنهام وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وسط احتمالية معاقبة "الريدز"..

يواجه نادي ليفربول خطر التعرض لغرامة مغلظة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في أعقاب مباراته أمام توتنهام في قمة الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

الغرامة المتوقعة تأتي على الرغم من اعتذار هاورد ويب رئيس رابطة الحكام المحترفين في الدوري الإنجليزي إلى ليفربول بسبب عدم احتساب هدف "الريدز" الذي سجله لويس دياز بداعي التسلل، بعد خطأ في التواصل بين حكم الساحة سيمون هوبر وحكام تقنية الفيديو المساعد.

لكن موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي كشف أن الاتحاد الإنجليزي سيوقع غرامة على ليفربول بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني بسبب ما حدث في المباراة.

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وشهد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب حصول كورتيس جونز على بطاقة حمراء مباشرة بشكل مثير للجدل في الشوط الأول، بينما تم طرد ديوجو جوتا بسبب حصوله على إنذارين في الشوط الثاني.

كما تم إنذار كل من أليكسيس ماك أليستر، ومحمد صلاح، وأندي روبرتسون، وفيرجيل فان ديك، بالإضافة إلى بيتر كراويتز مساعد كلوب.

ويعاقب الاتحاد الإنجليزي الأندية التي تحصل على أكثر من خمسة إنذارات في المباراة الواحدة، مع تعرض "الريدز" لغرامة نتيجة لذلك.

الغرامة البالغة 25 ألف جنيه استرليني هي العقوبة الشائعة لأي فريق يجمع ست بطاقات أو أكثر في مباراة واحدة، وبموجب نص القانون، سيتم معاقبة ليفربول نتيجة لذلك.