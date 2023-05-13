رغم استقباله 41 هدف.. دي خيا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي لموسم 2023

دي خيا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد قد ضمن حصوله على جائزة القفاز الذهبي لهذا الموسم 2022-2023.

ووصل دي خيا، إلى 16 “كلين شيت” أي لم يستقبل مرماه خلال هذا الموسم في 16 مباراة حتى الآن أي هدف.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن دي خيا ينافسه على هذه الجائزة كل من نيك بوب حارس نيوكاسل يونايتد، وأليسون بيكر، حارس ليفربول وآرون رامسديل حارس آرسنال، ويمتلكوا في رصيدهم 13 كلين شيت.

ويتبقى على نهاية بطولة الدوري الإنجليزي 3 مباريات فقط، وبالتالي إذا لم يستقبل الثلاثي أي هدف في المواجهات المتبقية سوف يتساوون مع دي خيا برصيد 16 كلين شيت ويحصدوا معه الجائزة.

ولكن إذا خرج دي خيا بدون أهداف في شباكه بمواجهة مانشستر يونايتد القادمة، سيصل إلى 17 كلين شيت وبالتالي سيكون من الصعب أن يتساوى معه أي حارس.

ورغم ضمان دي خيا التتويج بالجائزة إلا أن أدائه هذا الموسم لم يكن جيدًا وأستقبلت شباكه 41 هدفًا، وأشارت العديد من التقارير الصحفية أنه يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها النجم الإسباني بالجائزة في مسيرته بعد أن سبق له الفوز بالجائزة خلال موسم 2017-2018.