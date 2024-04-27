رغم ابتعاد فرصه في التتويج بدوري روشن .. النصر يُحقق رقمًا تاريخيًا غير مسبوق

النصر يحقق رقمًا قياسيًا لم يحققه من قبل

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حقق فريق نادي النصر الفوز على الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا تاريخيًا له.

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وأصبحت فرص تتويج النصر ببطولة دوري روشن ضعيفًا للغاية، حيث اقترب غريمه الهلال قريبًا من التتويج باللقب في ظل تصدره للترتيب.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 71 في وصافة ترتيب دوري روشن، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

ونجح العالمي في تحقيق أعلى معد نقاط له في موسم واحد خلال تاريخ دوري المحترفين بـ71 نقطة، بعد موسم 2018-2019 الذي توج فيه باللقب، والذي حصل فيه على 70 نقطة.

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واقترب النصر من الوصافة التاريخية، حيث تبقى له نقطة واحدة لمعادلة رقم الهلال في موسم 2020-2021، والاتحاد 2022-2023.

وسيكون النصر ثاني أكبر رصيد نقطي في موسم واحد بتاريخ دوري المحترفين، بعد الهلال عام 2020-2021.

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