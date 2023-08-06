رغمًا عنه .. ديمبيلي يعود إلى برشلونة!

ديمبيلي يظهر في تدريبات برشلونة بالقوة...

بالرغم من أنباء انتقال عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الأمور لم يتم حسمها بشكل كامل حتى الآن.

وارتبط عثمان ديمبيلي، بالرحيل عن صفوف برشلونة، والانضمام إلى باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية، بعد دفع الفريق الباريسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 50 مليون يورو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن عثمان ديمبيلي عاد اليوم إلى برشلونة، ومن المنتظر ظهوره في تدريبات فريقه لأول مرة منذ أنباء رحيله.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن باريس سان جيرمان ينهي اللمسات الأخيرة مع برشلونة بشأن الصفقة، وحتى تنتهي تلك اللمسات فإن ديمبيلي مجبر على العودة إلى برشلونة واستكمال عقده.

ومن جانبه يريد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حسم موقف عثمان ديمبيلي في أسرع وقت قبل بداية الموسم الجديد في الأسبوع القادم، ليستمر العمل داخل أروقة الفريق بكل هدوء، دون أن يتأثر باقي اللاعبين.