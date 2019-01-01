رغبة هارون كمارا تؤجل انتقاله للنصر

كان من المفترض أن يتم الإعلان عن صفقة اللاعب مساء اليوم لولا رغبة اللاعب

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشفت تقارير صحفية، أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن انضمام هارون كمارا لاعب القادسية، إلى النصر مساء اليوم ولكنها تأجلت بسبب رغبة اللاعب.

وتسعى إدارة النصر، إلى تدعيم خط هجوم الفريق بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عاماً، ولكن نادي الاتحاد دخل في الصفقة مؤخراً.

وحضر اليوم المدر التنفيذي للقادسية إلى الرياض من أجل الاجتماع مع مدير النصر التنفيذي، من أجل الإعلان عن الصفقة إلا أن رغبة اللاعب أوقفتها في آخر لحظات.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن إدارة الاتحاد تلقت موافقة اللاعب الشاب على الانضمام للفريق، وتبقت بعض الأمور مع إدارة القادسية.

وشارك كمارا الموسم المنصرم مع القادسية في 29 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

أسوأ محترف في تاريخ الملاعب السعودية 😅 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 4, 2019

الجدير بالذكر أن إدارة الاتحاد كانت تحاول الحصول على عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون، إلا أن الصفقة تعثرت فاتجهت للتوقيع مع كمارا.