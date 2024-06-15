الزعيم يتحرك لتحصين نجمه سريعًا

كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة الأنباء التي ربطت بين أحد نجوم دوري روشن للمحترفين بالانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد ذكرت خلال الساعات الماضية، أن سعود عبد الحميد، لاعب الهلال، تلقى عرضًا من أستون فيلا، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

إلا أن الصحفي السعودي أحمد العجلان، أكد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، عدم صحة الأنباء المرتبطة برغبة النادي الإنجليزي في ضم سعود.

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وقال العجلان في تغريدته: "لم يصل لنادي الهلال أي عرض رسمي يخص نجم الفريق سعود عبدالحميد .. كما نفت مصادر مقربه من اللاعب صحة الأنباء التي ترددت بهذا الشأن".

يذكر أن سعود عبد الحميد يرتبط بعقد مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2024-25)، ولذلك تسعى إدارة الزعيم لإقناعه بتجديد عقده، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في الفريق منذ قدومه من اتحاد جدة.

كانت وشارك سعود عبد الحميد مع الهلال خلال الموسم المنصرم في 51 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.