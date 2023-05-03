رغبة جود بيلينجهام تحسم الأمور .. الإنجليزي يختار ريال مدريد ويصعق مانشستر سيتي!

جود بيلينجهام اتخذ قراره بالانتقال إلى ريال مدريد..

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من إنهاء صفقة التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث أصبحت الصفقة توصف بأنها "شبه منتهية".

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أنه بعد شهور من المحادثات المكثفة خلف الكواليس، يبدو أن ريال مدريد على وشك التوصل إلى اتفاق مع حيث المبدأ من أجل التعاقد مع بيلينجهام، والذي سيوقع عقدًا لمدة ست سنوات مع النادي الملكي.

وتحدثت تقارير خلال الأسبوع الماضي عن قيام ريال مدريد بإرسال ممثلين عنه إلى ألمانيا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، بعد أن أصبح يتنافس مع مانشستر سيتي الإنجليزي على خدمات بيلينجهام بعد انسحاب ليفربول.

وعلى الرغم من ورود تقارير تفيد بأن بوروسيا دورتموند تلقى عروضًا مهمة من الناديين الإنجليزيين، إلا أنه يُعتقد أن جاذبية ريال مدريد جعلت النادي الملكي يفوز في سباق التعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وبصرف النظر عن المشروع الرياضي الجاد لريال مدريد، أشار التقرير إلى أن بيلينجهام ينظر بشكل إيجابي إلى سياسة النادي بإعطاء الأولية للتعاقد مع اللاعبين الشباب.

سرعة ريال مدريد في التعاقد مع بيلينجهام تشبه عمليات الاستحواذ السابقة على نجوم الوسط الشباب في أوروبا، مثل أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا.

وفي سياق متصل، فإن ريال مدريد سيحاول خفض السعر الذي يطلبه بوروسيا دورتموند للتخلي عن بيلينجهام من 140 مليون يورو إلى ما بين 100 إلى 12 مليون يورو، وهو شيء من غير المرجح أن يتسبب في عقبة خطيرة في المفاوضات.