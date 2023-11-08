رغبة توخيل تُقرب نجم بايرن ميونخ من برشلونة في صيف 2024

هل ينجح برشلونة في ضم نجم بايرن ميونخ لصفوفه؟

يستهدف نادي برشلونة الإسباني ضم أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه بناءً على رغبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأشار الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى أن برشلونة يفكر في القيام بمحاولة ضم كيميتش خلال الصيف المقبل، في ظل رغبة المدرب تشافي في ترميم خط وسط فريقه.

وأضاف جاليتي أن كيميتش صاحب الـ28 عامًا لديه عقدًا مع بايرن ميونخ حتى عام 2025، ولكن يفكر مدربه توماس توخيل في بيع لاعبه، لأنه يرغب في ضم لاعب الوسط الفرنسي مانو كوني صاحب الـ22 عامًا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، أو نجم فولهام جواو بالينها.

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وكان بايرن قريبًا جدًا من التعاقد مع البرتغالي جواو بالينها خلال الصيف الماضي، ولكن توقفت المفاوضات من الجانل الألماني في اللحظة الأخيرة، لأنهم تمكنوا من التوقيع مع بديل.

ويبحث تشافي رفقة برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بعد الهزيمة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، عندما يواجه ألافيس مساء الأحد المقبل في الدوري الإسباني.