رغبة المعيوف تمنح الاتحاد الأمل .. وانهيار مرتقب لـ"الصفقة التبادلية" مع الهلال

ماذا يحدث بين الهلال والاتحاد حاليًا؟!

SHAHID

بعيدًا عن الصفقات العالمية.. يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على ضم مجموعة من الأسماء المحلية، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد تعاقد مع 4 صفقات عالمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، بالإضافة إلى الثنائي المحلي سلطان الفرحان وصالح العمري، بينما يفاوض العديد من الأسماء الأخرى؛ وعلى رأسهم الحارس المخضرم عبد الله المعيوف.

وعلى الرغم من تأكيد بعض التقارير الصحفية، على رغبة المعيوف، في الاعتزال بنادي الهلال السعودي؛ إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأزرق، أثار الجدل بشأن مستقبل الحارس المخضرم.

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جيسوس اعترف في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، بعد مباراة الهلال والاتفاق، بأن المعيوف، غير راض بجلوسه احتياطيًا للحارس المغربي ياسين بونو، المنضم إلى الزعيم مؤخرًا.

وأضاف جيسوس: "المعيوف غير معتاد على دكة البدلاء.. أنا سأمنحه فرصة في بعض مباريات الدوري وأبطال آسيا، ولكني لا أعرف ما يدور في ذهنه؛ وهل يفكر في الرحيل أم سيستمر معنا".

وهذه التصريحات تفتح الباب أمام إمكانية رؤية المعيوف، بقميص العميد الاتحادي؛ حيث يفكر الأخير - حسب بعض التقارير -، في الاستغناء عن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول، واستغلال مقعده لتعزيز مركز آخر.

ومن المحتمل أن تتم صفقة انتقال المعيوف إلى الاتحاد، بدون تبادل مع الهلال؛ حيث انتشرت أخبار سابقة، تفيد بطلب الزعيم، خدمات الجناح عبد الرحمن العبود، مقابل الاستغناء عن المعيوف.

لكن.. وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مفاوضات نادي الاتفاق السعودي مع الاتحاد؛ للتعاقد مع العبود، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية؛ على الرغم من عدم حسم إدارة العميد، قرارها النهائي - حتى الآن -.

انتقال العبود "المحتمل" إلى الاتفاق؛ يعني انتهاء التفاوض على صفقة تبادلية مع الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا إذا ظهر اسم جديد.

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