رعب في إسبانيا من ضياع مونديال 2030 .. السعودية تزيد عرضها لضم بنزيما

الإعلام الإسباني يستعرض خطة السعودية لخطف تنظيم كأس العالم 2030

تُثير تحركات المملكة العربية السعودية الرعب في الإعلام الإسباني من شبح خسارة سباق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب، وقد وُصف العرض المقدم لانتقال كريم بنزيما لأحد أندية دوري روشن بأنه خطوة ضمن تلك التحركات.

بداية "ثورة الانتقالات" في الدوري السعودي بدأت بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وتستهدف أندية المملكة حاليًا عددًا من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وبنزيما.

صحيفة آس الإسبانية أشارت إلى أن السعودية رفعت عرضها لضم مهاجم ريال مدريد إلى 200 مليون يورو سنويًا، بعدما كان 100 مليون، لكن دون تحديد هوية النادي المفاوض، وإن تُرجح مصادر أخرى أنه الاتحاد المتوج مؤخرًا بدوري روشن.

وأوضحت أن بنزيما الذي جُدد عقده تلقائيًا مع ريال مدريد حتى صيف 2024 لم يحسم بعد مستقبله مع الفريق، مشيرة إلى أن فرصة رحيله للسعودية كبيرة جدًا، ليس فقط بسبب العقد المغري، 400 مليون يورو لموسمين، بل كذلك لضمان وظيفة أخرى بعد الاعتزال هي سفير لكأس العالم 2030.

آس أضافت أن السعودية تتحرك حاليًا في خطين متوازيين ضمن خطتها للفوز باستضافة مونديال 2030، الأول بالتعاقد مع النجوم الكبار لدعم ملف التنظيم، مثلما فعلت قطر بالتعاقد مع تشافي وزين الدين زيدان وآخرين قبل الفوز بتنظيم مونديال 2022، فيما الثاني بضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات الاتحادات الإفريقية الـ56.

وفي النقطة الثانية، أوضحت آس أن إسبانيا أضافت المغرب لملف التنظيم لمحاولة استقطاب أصوات القارة السمراء، لكن السعودية جعلت من تلك الخطوة دون جدوى بتوقيع اتفاقيات رعاية كبيرة مع الاتحاد الإفريقي مؤخرًا من المتوقع أن تُسهم في دعم القارة لملفها المونديالي.

يُشار إلى أن حسم هوية منظم كأس العالم 2030 سيكون في الربع الثالث من عام 2024.