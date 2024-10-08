بعد اتفاق مُربح للطرفين .. تحرك رسمي من برشلونة ينهي الصراع مع "نايكي" للأبد!

الخروج من ساحات القضاء

كشفت تقارير صحفية، عن مؤشر جديد حول اتفاق برشلونة مع شركة الملابس الأمريكية "نايكي" التي ترعى قميص الفريق منذ عام 1998، على تمديد العقد خلال الأيام المقبلة.

الاتفاق النهائي الذي سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، يقضي بتوقيع رعاية جديد، سيدر على برشلونة 140 مليون يورو سنويًا، على أن تبقى الشركة الأمريكية راعية لقميص البارسا لـ10 سنوات مقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع نايكي في 12 أغسطس الماضي، ,بموجبه يتنازل الطرفان عن استمرار الإجراءات الاحترازية في الدعوى القضائية القائمة بينهما.

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وكان برشلونة قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في أكتوبر 2023، طلب خلالها فسخ العقد الذي يربطه مع نايكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، وألا يكون للشركة الأمريكية أي حق في التعويض عن الانسحاب.

في المقابل، قدمت شركة نايكي ردًا على الدعوى بطلب اتخاذ تدابير احترازية ثم طلب برشلونة نفس الأمر، والذي رفضته المحكمة الإقليمية، معتبرة أن برشلونة لا يمكنه إنهاء العقد مع "نايكي" دون تعويض، وأن العقد ساري المفعول حتى عام 2028.

يذكر أن صحيفة "ماركا"، ذكرت أن برشلونة سيحصل على مكافأة توقيع فورية من برشلونة قيمتها 150 مليون يورو، ثم يحصل البارسا على 125 مليوناً في كل موسم لمدة 10 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، سيعود النادي بعد إبرام العقد مع "نايكي" إلى قاعدة 1:1 للتعاقد مع اللاعبين، وهو أحد الأهداف ذات الأولوية التي حددها مجلس الإدارة للسوق المقبل.