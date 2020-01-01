رعاية بنك تُجبر حارس الهلال على الاعتزال وتحوِّله لرجل أعمال

قد شكل الدايل وقتها صمام أمان كبير في حراسة الهلال والمنتخب السعودي

يُعد خالد بن سليمان الدايل حارس المرمى الدولي السعودي السابق، أحد أفضل الحراس الذين لعبوا بقميص نادي الهلال، كما إنه يُعد صاحب القصة الأغرب في تاريخ النادي.

الدايل الذي يمتلك مسيرة مميزة مع الزعيم، حيث حصل مع الفريق على كأس آسيا للأندية أبطال الدوري عام 1991م، حين تصدى لركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة التي أعطت البطولة للهلال، واعتزل كرة القدم ذلك الموسم.

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على الصعيد الدولي لعب الدايل للمنتخب السعودي في كأس العرب عام 1992م، وهو يحمل أفضل رقم تاريخي بالدوري السعودي في قلة عدد الأهداف التي دخلت مرماه في الدوري عندما كان يلعب مع نادي الهلال السعودي.

وقد شكل الدايل وقتها صمام أمان كبير في حراسة الهلال والمنتخب السعودي بصحبة الحارس العملاق المعتزل عبد الله الدعيع.

ولكن هذه المسيرة العظيمة انتهت بشكل مفاجئ جدًا بالنسبة لجماهير الكرة السعودية بشكل عام والهلال بشكل خاص.

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القصة بدأت عام 1992، عندما تعاقد الهلال مع راعي جديد للفريق وهو البنك المتحد الذي يمتلك فيه عضو الشرف الهلالي الوليد بن طلال حصة كبيرة من الأسهم.

بعد هذا التعاقد مع البنك رفض خالد الدايل اللعب مع النادي بسبب هذا الراعي الربوي، وذلك بعد الرجوع إلى رأي عدد كبير من المشايخ، ليتم التأكيد على عدم جواز مواصلة اللعب بقميص الهلال.

وكانت المفاجأة هو رفض اللاعب مواصلة مشواره مع نادي الهلال الذي استمر في الرعاية من هذا البنك خلال تلك الحقبة الزمنية القليلة.

ورفض خالد حينها اللعب مع النادي وأعلن الاعتزال رغم تميزه في تلك الفترة و قد صاحب ذلك غضبًا جماهيريًا وتضامن مع اللاعب.

وحاولت بعض الأندية حينها ضم حارس المرمى عقب رحيله عن الهلال، إلا أن احترام اللاعب لنادي الهلال وجماهيره جعله يرفض التوقيع لأي فريق جديد.

وعلق الدايل من قبل على هذا الموقف مؤكدًا رجوعه لكل من الشيخ ابن الباز والعثيمين ونصحوه بعدم ارتداء زي عليه شعار بنك ربوي.

وقال في هذا الإطار : بعد عودتي للشيوخ قالوا لي لا يجوز أن ترتدي قميص عليه أي تخص بنك ربوي وتكون داعي له، فرجعت إلى النادي وتفاهمت مع الإدارة أن هذا لا يجوز.

بعد ترك كرة القدم، توجه الدايل إلى الاستمرار في الدراسة و مواصلة التعلم وحصل على البكالوريوس، فالماجستير والدكتوراه، ليحمل مسمى دكتور خالد وليس كابتن خالد.

بعدها أصبح حارس مرمى الهلال من الدعاة النشطين في مجال الدعوة الإسلامية، وله العديد من المحاضرات في الشأن الديني.

الدايل استطاع بعدها الاستثمار في إنشاء عدة مدارس أهلية حتى أصبح من أكثر السعوديين تملك للمدارس الأهلية.

ولم يتوقف عند ذلك، بل افتتح قناة روائع الفضائية التي تهتم بالشباب وتركز على بث المحاضرات و اللقاءات، و تعتبر من القنوات ذات المشاهدة الجيدة خلال فترات طويلة.