رضا شحاتة مدربًا للجونة أمام الزمالك

نادر شوقي يعلن أن رضا شحاتة هو من سيقود الجونة أمام الزمالك

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أعلن نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق كرة القدم بنادي الجونة أن رضا شحاتة المدرب المساعد للفريق هو من سيقوده فنيا خلال مباراته أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه نادي الجونة في الثامنة من مساء الغد نظيره الزمالك في أولى مباريات الدوري العام انتهاء فترة التوقف الخاصة بكأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر في الفترة بين الحادي والعشرين من يونيو والتاسع عشر من يوليو.

وقال شوقي في تصريحات نقلتها تايم سبورتس "المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش المدير الفني الجديد للفريق سيتواجد فقط في المدرجات، بينما سيقود رضا شحاتة الفريق فنيًا خلال المباراة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف "سيتم اختيار التشكيل بناء على المشاورة بيننا وبين المدرب الصربي نيبوشا وبين رضا شحاتة كذلك من أجل وضع الخطة الأنسب والتي نراها جميعًا هي الأفضل لهذه المباراة الهامة"

وسيكون الزمالك في حاجة للانتصار خلال هذه المباراة من أجل استمرار مطاردة الأهلي على صدارة الترتيب، مما سيصعب المهمة على نادي الجونة.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 68 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.