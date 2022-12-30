رصاصات النيران الصديقة تنصر ليفربول على ليستر سيتي

ليفربول ينتصر بأقدام ليستر سيتي!

"بيدي لا بيد عمرو" مقولة -الزباء بنت عمرو بن الأظرب- توضح كيف سقط ليستر سيتي أمام ليفربول اليوم الجمعة في مواجهة الفريقين بالجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

ليستر سيتي تقدم مبكرًا للغاية في الدقيقة الخامسة عن طريق كيرنان ديوسبري هول، لكنه أعاد ليفربول في اللقاء بل ومنحه الفوز كذلك، بهدفين من أخطاء المدافع الدنماركي فاوت فاس، الذي سجل هدفين في شباك فريقه بالدقيقة 38 والدقيقة 45.

هدفي فاس في مرماه جعله يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من الخلف، بحسب شبكة “أوبتا” العالمية، فإن فايس هو رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين في مباراة واحدة بالبطولة، بعد كلًا من جيمي كاراجر 1999 مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد، ومايكل بروكتر 2003 مع سندرلاند ضد تشارلتون وجوناثان والترز 2013 مع ستوك سيتي ضد تشيلسي.

الريدز رفع رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس وليستر سيتي يبقي في المركز المركز ال13 برصيد 17 نقطة.