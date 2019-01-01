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رسميًا | برشلونة يتعاقد مع موهبة جرونينجن

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برشلونة أعلن رسميًا التعاقد مع صاحب الـ 18 عامًا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني التوقيع مع لودوفيت ريس، لاعب جرونينجن الهولندي، لينضم إلى الفريق الرديف.

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التقارير الصحفية رجحت التعاقد مع اللاعب مقابل 7 ملايين يورو إلا أنّ البيان الرسمي أكد أنّ الصفقة بلغت 3.25 مليون يورو فقط.

وذكر النادي أن اللاعب سينضم إلى الفريق الرديف بصورة أولية مع وعد بانضمامه إلى الفريق الأول.

وقال ريس في تصريحات للموقع الرسمي بعد التوقيع: "هذا اليوم خاص للغاية بالنسبة لي، لقد كان حلم طفولتي الانضمام إلى صفوف برشلونة وها قد تحقق".

وتابع: "هدفي تعلم الكثير من اللاعبين الكبار هنا وبالأخص سيرجيو بوسكيتس وحلمي اللعب مع الفريق الأول".

جدير بالذكر أنّ قيمة كسر عقد صاحب الـ 18 عامًا وصلت إلى 100 مليون يورو.

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