رسميًا | الصين تستضيف كأس آسيا 2023

البطولة ستعود للصين بعد نسخة 2004

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي من قلب العاصمة الفرنسية باريس اليوم عن استضافة الصين لنهائيات كأس آسيا 2023.

وكان القرار متوقعًا بعد انسحاب كوريا الجنوبية من سباق استضافة النسخة القادمة من كأس آسيا، إذ أوضح الاتحاد الآسيوي يوم أمس أنه بصدد منح الصين شرف الاستضافة كونها المرشح الوحيد.

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وأعلنت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد رسميًا اليوم عن القرار، لتعود البطولة الآسيوية للأراضي الصينية بعد نسخة 2004 التي خسر منتخب الصين لقبها في النهائي أمام اليابان 3-1.

يُذكر أن البطولة الأخيرة أقيمت في يناير الماضي في الإمارات وشارك بها 24 منتخبًا، وتُوج باللقب منتخب قطر والذي سيشارك بجانب اليابان في بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق في البرازيل هذا الشهر.