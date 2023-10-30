رسميًا .. هالاند يحقق جائزة جيرد مولر هدافًا لعام 2023

جائزة فردية جديدة يحققها هالاند...

حصد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي جائزة "جيرد مولر" لعام 2023، ضمن فعاليات جائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وتعتبر جائزة "جيرد مولر" جائزة مستحدثة من فرانس فوتبول، تذهب لهداف العام، وانطلقت في النسخة الماضية وحصل عليها في ذلك الوقت روبرت ليفاندوفسكي.

وحصل هالاند، على جائزة أفضل هداف في العام 2023، بعد تسجيله 68 هدفًا، في 56 مباراة، مع مانشستر سيتي ومنتخب النرويج.

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وساهم اللاعب النرويجي، في حصول فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ في الموسم الماضي، بينما ساعد سيتي بشكل كبير في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وفي سياق متصل، ينافس هالاند على جائزة الكرة الذهبية، مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي.