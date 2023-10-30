رسميًا .. نجمة برشلونة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023

نجمة برشلونة تحصد الكرة الذهبية لعام 2023...

نجحت أيتانا بونماتي، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية للسيدات عام 2023، بعد المستوى الذي قدمته مع فريق برشلونة، في الموسم الماضي.

واستطاعت بونماتي، تحقيق لقب كأس العالم للسيدات رفقة منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى إنجازاتها مع برشلونة.

وسجلت بونماتي 19 هدفًا، و21 تمريرة حاسمة وتوجت ببطولة الدوري الإسباني للسيدات، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا خلال العام الماضي.

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ونافست بونماتي، العديد من اللاعبات المميزات على اللقب، وعلى رأسهم أسيسات أوشوالا، وألكسندرا بوب نجمة فولفسبورج، وغيرهن.