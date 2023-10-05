رسميًا - فيفا يعلن انطلاق بطولة نسائية جديدة في 2025

فيفا يقرر إقامة كأس العالم للصالات سيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة بطولة نسائية جديدة حيث قرر انطلاق النسخة الأولي من كأس العالم للصالات سيدات عام 2025.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم التخطيط لهذه البطولة منذ ديسمبر 2022 دون الإعلان عن أي تفاصيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشارك في النسخة الأولى من البطولة 16 فريقًا، النصيف الأكبر للاتحاد الأوروبي بأربعة منتخبات، بينما من الاتحاد الآسيوي ثلاثة فرق ومثلهم من أمريكا الجنوبية.

فيما يشارك منتخبان من الاتحاد الإفريقي ومثلهما من كونكاكاف، وآخر من قارة أوقيانوسيا بالإضافة إلى المستضيف.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يحدد بعد الدولة المستضيفة بعد على أن يتم اختيارها خلال الفترة المقبلة.