رسميًا.. ريال مدريد يعلن فسخ عقد إيدن هازارد، وترقب من الاتحاد

فسخ عقد نجم ريال مدريد يفتح الباب لانضمامه إلى الدوري السعودي

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا اليوم السبت، فسخ عقده مع النجم البلجيكي إيدن هازارد عبر موقعه الرسمي.

وكان عقد هازارد يمتد مع ريال مدريد حتى عام 2024 ويأمل في البقاء، لكن الفريق الملكي أراد رحيله منذ فترة كبيرة.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي خبر رحيل هازارد اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2023.

وتوج هازارد مع ريال مدريد خلال أربعة مواسم بـ 8 ألقاب وهم دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وبطولتين دوري إسباني وبطولة كأس الملك وبطولتي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يودع هازارد ملعب سانتياجو برنابيو، غدًا، الأحد عندما يلعب ريال مدريد مباراته الأخيرة ببطولة الدوري ضد أتلتيك بلباو.

وكانت مصادر قريبة من اللاعب قد أكدت أنه يفكر في الاعتزال ولكن حتى الآن لم يحسم هازارد قراره، وذكرت تقارير صحفية اهتمام نادي الاتحاد السعودي بضم نجم ريال مدريد.