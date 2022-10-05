رسميًا .. أوكرانيا تنضم إلى إسبانيا والبرتغال في ملف تنظيم كأس العالم 2030

الاتحاد الأوكراني لكرة القدم يعلن الانضمام إلى الملف المشترك بين البرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030.

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم رسميًا عن انضمام أوكرانيا إلى الملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال من أجل التنافس على شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030. إسبانيا سبق لها بالفعل تنظيم كأس العالم في 1982، فيما تقدمت البرتغال وأوكرانيا بملفات من أجل تنظيم بطولتي 2018 و2022، لكن دون الفوز بشرف تنظيم المونديال. يأتي انضمام أوكرانيا إلى ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030 وسط صراع عسكري مستمر منذ سبعة أشهر، بعد قرار روسيا بشن حملة عسكرية على أوكرانيا. وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن المحادثات بين الاتحادات المعنية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متواصلة منذ عدة أشهر، وقد وافق على الانضمام إلى الملف الأيبيري.

ماذا جاء في بيان الاتحاد الأوكراني؟

أندري بافيلكو رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية في "يويفا" قال عن الأمر: "يسعدنا الانضمام إلى الملف الأوروبي لاستضافة كأس العالم 2030".

وأضاف: "نحن ندرك مدى أهمية هذه المبادرة اليوم لأوكرانيا كلها، هذا هو حلم الملايين من المشجعين الأوكرانيين، حلم الأشخاص الذين نجوا من أهوال الحرب، أو ما زالوا في الأراضي المحتلة التي من المؤكد أن العالم الأوكراني سيرفع عليها مرة أخرى قريبًا".

واختتم رئيس الاتحاد الأوكراني: "لقد أعدنا إحياء الكرة الأوكرانية في ظروف الحرب لمواجهتها، ستنتهي الحرب وسننظم مباريات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال على أعلى مستوى".

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ماذا سيكون دور أوكرانيا في تنظيم كأس العالم 2030؟

الخطة هي أن تستضيف أوكرانيا عددًا كبيرًا من مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2030.

وستكون هذه هي البطولة الثانية من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، وقد يكون تنظيم البطولة في ثلاث دولة أكثر جاذبية بالنسبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

متى يتم الإعلان عن الملف الفائز بتنظيم كأس العالم 2030؟

سيكون على الدول المتقدمة بملفات لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 الانتظار حتى 2024 للتعرف على الملف الفائز بحق استضافة المونديال.

وليس من الواضح ما الذي سيفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا استمر الصراع في أوكرانيا حتى يحين موعد اختيار الملف المضيف لبطولة كأس العالم 2030.