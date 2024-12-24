رسميًا.. انتهاء مسيرة حكم الدوري الإنجليزي الذي سب يورجن كلوب!

قضية أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة

قرر الحكم الإنجليزي المطرود من قبل رابطة الحكام الإنجليز، ديفيد كوت، عدم الاستئناف على قرار إقالته من قبل لجنة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ظهور مقاطع فيديو لكوت وهو يسيء للمدرب يورجن كلوب، بينما كان يتعاطى مسحوقًا أبيض في وقت بطولة يورو 2024، الصيف الماضي.

هذه التفاصيل تعني رسميًا نهاية مسيرة كوت كحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن طردته رابطة الحكام الإنجليز من عضويتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

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ووجدت لجنة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز أن تصرفات كوت جعلت منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز "غير مقبول" وأنهت الجهة التي يرأسها هوارد ويب توظيفه على الفور.

وفي بيان أكد إقالته، قالوا: "لقد تبين أن تصرفات ديفيد كوت تشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام عقد عمله، حيث يعتبر منصبه غير قابل للاستمرار".