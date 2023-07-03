رسميًا | النصر يعلن التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش

أعلن نادي النصر، التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي؛ ليكون أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

بروزوفيتش البالغ من العمر 30 سنة، كان أحد أهم أهداف نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قبل انسحابه من الصفقة؛ بعد تدخل النصر.

ونجح العالمي، في التوصل إلى اتفاق مع إنتر، خلال اليومين الماضيين؛ لضم متوسط الميدان الكرواتي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ18 مليون يورو تقريبًا.

بدأ مارسيلو بروزوفيتش، مسيرته الكروية في النادي المحلي هرفاتسكي دراجوفولجاك، قبل الانتقال منه إلى مواطنه لوكموتيفا، والذي كان بوابة انطلاقه إلى العالمية، عندما انضم إلى العملاق الكرواتي دينامو زغرب.