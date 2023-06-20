رسميًا.. الكشف عن موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024

تعرف على موعد بطولة كوبا أمريكا ونظامها؟

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي أن البطولة ستنطلق خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس الاتحاد في البيان: "سعداء بالإعلان رسميًا عن موعد افتتاح ونهاية بطولة كوبا أمريكا 2024، نسخة جديدة سندعو فيها للاحتفال ولعيش الشغف".

وأوضح البيان أنه بالتعاون مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الآن في مرحلة اختيار المدن والملاعب التي ستحتضن البطولة الأكبر في القارة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة لتوجيه الدعوة إلى 6 منتخبات من الكونكاكاف.

هذه النسخة ستكون رقم 48 من البطولة وستشهد مشاركة 16 منتخبًا للمرة الثانية في التاريخ كما حدث في نسخة 2016 التي أقيمت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان منتخب الأرجنتين قد توج بالبطولة في النسخة الماضية والتى أقيمت في البرازيل.