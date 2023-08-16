رسميًا .. الإعلان عن عقوبة تشافي ورافينيا بعد أزمة لقاء برشلونة وخيتافي!

ما عقوبة تشافي ونجم برشلونة؟

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبتها ضد تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة واللاعب البرازيلي رافينيا، بعد طردهما في مباراة خيتافي، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتعرض تشافي ورافينيا، للطرد يوم الأحد الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي لبرشلونة ضد خيتافي في افتتاح مشواره بالبطولة.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف تشافي ورافينيا مباراتين، نتيجة احتجاج مدرب برشلونة على حكم المباراة، والتدخل العنيف من نجم برشلونة على لاعب خيتافي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" نص تقرير حكم المباراة سيزار سوتو جرادو، على التالي :" في الدقيقة 70 طرد المدرب تشافي هيرنانديز للسبب التالي، ترك منطقته الفنية وذراعيه مرفوعتين باتجاه منطقة الحكم الرابع واعترض ظاهريًا على أحد قراراتي بعد أن تم تحذيره مسبقًا من قبل الحكم الرابع، وبمجرد طرده ظل عند مدخل نفق غرفة تغيير الملابس".

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وبذلك سيغيب كل من تشافي ورافينيا، عن مواجهتي برشلونة المقبلتين فى الدوري الإسباني، ضد قادش وفياريال.