رسميًا | الاتحاد يحسم مصير حمد الله وكورونادو من مباراة الفيحاء

حسم مصير عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورونادو من مباراة الاتحاد والفيحاء

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حسم نادي الاتحاد، "مصير" عدد من نجومه المصابين، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد يواجه الفيحاء، مساء يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث تم "نقل" المباراة من ملعب المجمعة إلى استاد الملك فهد الدولي، بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي، انضمام الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي إيجور كورونادو، إلى قائمة الفريق الأول، التي تستعد لمواجهة الفيحاء.

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انضمام حمد الله وكورونادو، إلى قائمة العميد الاتحادي؛ يأتي بعد شفاء الثنائي من الإصابة، التي أبعدتهما عن المباريات، خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الوصيف".

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