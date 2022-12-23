رسميًا | من بوابة مفاجئة جدًا .. فابيو مارتينز يعود للدوري السعودي

الجناح البرتغالي تألق سابقًا مع الشباب

Shahid

عاد الجناح البرتغالي فابيو مارتينز إلى دوري روشن السعودي من جديد لكن من بوابة مفاجئة للغاية، حيث أعلن نادي الخليج مساء اليوم التعاقد معه رسميًا.

الخليج الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين السعودي يُكافح للخروج من منطقة الهبوط، حيث لا يمتلك سوى 4 نقاط تضعه في المركز قبل الأخير.

النادي أعلن رسميًا التعاقد مع مارتينز لمدة موسم ونصف، وقد نشر مقطع فيديو على تويتر يُظهر بعض أهداف ولقطات اللاعب مع الشباب.

صاحب الـ29 عامًا كان قد فسخ عقده مع الوحدة في أكتوبر الماضي بعد استبعاده من قائمة الفريق لتسجيل البرازيلي آلان، وقد بقي دون عقد حتى نجح الخليج في الحصول على توقيعه.

مارتينز الذي لعب لجميع منتخبات البرتغال في الناشئين والشباب خاض 26 مباراة في الدوري السعودي موسم 2020-2021 مع الشباب تألق بها بشكل ملفت، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4.

Shahid