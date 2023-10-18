رسميًا | منتخب السعودية يكشف طبيعة إصابة ثنائي الهلال والاتحاد

طبيعة إصابة ثنائي الهلال والاتحاد مع منتخب السعودية

كشف المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، عن طبيعة إصابة ثنائي الهلال والاتحاد، خلال معسكر الأخضر "الأخير"، في البرتغال.

الأخضر لعب مباراتين وديتين، على هامش معسكر البرتغال، في فترة توقف شهر أكتوبر الجاري؛ حيث تعادل مع نيجيريا (2-2)، قبل الخسارة أمام مالي، بهدف مقابل ثلاثة.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب عبر منصة "إكس"، إصابة حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الهلال، في العضلة الجانبية للساق.

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وأشار المنتخب السعودي، إلى أنه رفع كافة التقارير الخاصة بـ"إصابة" تمبكتي، للجهاز الطبي بنادي الهلال؛ من أجل استكمال اللاعب، برنامجه العلاجي.

وعلى جانب آخر.. أكد الأخضر، على معاناة زكريا هوساوي، ظهير أيسر نادي الاتحاد، من آلام على مستوى أسفل البطن، خلال معسكر البرتغال "الأخير".

وأوضح أن هوساوي، شعر بالتحسن في الأيام الماضية؛ حيث يحتاج إلى استكمال برنامجه العلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد، صاحب المركز الرابع.