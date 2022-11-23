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مانشستر يونايتد

رسميًا .. ملاك مانشستر يونايتد يفتحون الباب لبيع الفريق!

مازن زكي
مازن زكي
1:04 ص غرينتش+3 23‏/11‏/2022
Old Trafford Manchester United
مانشستر يونايتد معروض للبيع

أعلنت أسرة الجلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد عن نيتها لبيع نادي الشياطين الحمر في بيان رسمي، حيث تبحث عن "بدائل إستراتيجية" والتي تشمل عملية البيع.

حيث جاء في بيان النادي أن " مجلس الإدارة يبدأ عملية لاستكشاف البدائل الإستراتيجية لمانشستر يونايتد"، وأن هذه العملية قد تم تصميمها من أجل "عزيز النمو المستقبلي".

وأوضح البيان: "كجزء من هذه العملية، سينظر مجلس الإدارة في جميع البدائل الإستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو البيع، أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة".

مما يعني ان العائلة المالكة تفتح الباب أمام احتمالية بيع النادي، لكن الوضع لا يزال قيد التقييم، وهو ما سيتضح في الفترة المقبلة من قبل مجلس إدارة الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن يونايتد ليس النادي الإنجليزي الاول الذي يحاول بيع النادي هذا الموسم، حيث سبق وأن قررت مجموعة فينواي سبورتس جروب "FSG" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي طرح "الريدز" للبيع في تغيير مفاجئ وغير متوقع.

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