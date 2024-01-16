رسميًا | مقابل ثنائي الفريق .. الاتحاد يخطف "هدف" الأهلي في صفقة تبادلية

ضربة لأحلام النادي الأهلي في الشتوية

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أتم ناديا الاتحاد والاتفاق السعوديين، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، صفقة تبادلية محلية "مهمة"؛ لتعزيز صفوف الفريقين، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد والاتفاق عانيا من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحتل العميد، المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن فارس الدهناء "الثامن".

وفي هذا السياق.. أعلن العميد الاتحادي في بيان رسمي، تعاقده مع سعد الموسى، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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الاتحاد كشف عن أن عقد "الإعارة"، يتضمن بندًا؛ يمنح النادي أفضلية شراء الموسى - البالغ من العمر 21 سنة -، في الميركاتو الصيفي القادم.

وتنازل نادي الاتحاد في المقابل، عن جناحه عبد الرحمن العبود ومهاجمه هارون كمارا، إلى فارس الدهناء؛ على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن سعد الموسى، كان هدفًا كبيرًا للنادي الأهلي السعودي، في الصيف الماضي والشتاء الحالي؛ قبل الانسحاب من الصفقة مؤخرًا، بعد دخول الاتحاد بقوة.

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