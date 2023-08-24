رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن انضمام "إيدن هازارد الجديد"

أحمد مجدي
Jeremy Doku Man City signingGetty
انتقالاتمانشستر سيتيجيريمي دوكوالدوري الإنجليزي الممتاز

أحد أهم مواهب أوروبا في الفريق الأقوى الآن..

في صفقة ينتظر منها الكثير، أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي انضمام الدولي البلجيكي جيريمي دوكو إلى صفوفه قادمًا من رين الفرنسي.

وأعلن السيتي انضمام دوكو البالغ من العمر 21 عامًا إلى صفوفه قادمًا من رين لمدة 5 أعوام، ليمثل السيتي بدءًا من الموسم الحالي وحتى صيف 2028.

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اللاعب الذي يعد من أهم مواهب القارة الأوروبية، كان يحظى باهتمام واسع من كبار العالم وإنجلترا على وجه التحديد، لكن وقع اختياره على فريق المدرب بيب جوارديولا.

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المباراة التالية

وسبق لدوكو الملقب بـ"إيدن هازارد الجديد" اللعب لكل من أندرلخت ورين، وله 14 مباراة دولية بقميص "الشياطين الحمر" منتخب بلجيكا ويملك سرعة ومهارة استثنائيتين.

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125834 الأصوات

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