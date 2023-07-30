رسميًا .. ماكسيمين ينتقل من نيوكاسل إلى الأهلي

أحمد رفعت
Allan Saint-MaximinGetty
ألان سانت ماكسيمنالأهليانتقالاتدوري روشن السعودي

ماكسمين الصفقة الأجنبية الرابعة للأهلي في صيف 2024

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن انتقال النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ماكسيمين هو الصفقة الأجنبية الرابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للنادي الأهلي، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز.

ونشر حساب نادي نيوكاسل الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أنهى الآن سانت ماسكيمين انتقاله إلى الأهلي، شكرًا لك على كل شيء، نتمنى لك حظًا سعيدًا مستقبلًا".

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ومن المقرر أن ينضم ماكسيمين إلى معسكر الأهلي المقام حاليًا في النمسا، من أجل الإعداد لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 5512روبرتو فيرمينو
  • 3349نجولو كانتي
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  • 10019صفقة أخرى
67069 الأصوات